Serie B: anche il Cosenza fa il colpaccio a Benevento, il Genoa non sbaglia | RISULTATI e CLASSIFICA

14 Agosto 2022 23:36

Risultati e classifica della 1ª giornata di Serie B

Già qualche sorpresa, in questa prima giornata di Serie B. Dopo i risultati di venerdì e di ieri, c’è da registrare questa sera una netta tendenza al segno “2”. Non solo la Reggina a Ferrara, ma anche e soprattutto il nuovo Cosenza di Dionigi, che sbanca Benevento con Larrivey, che riprende da dove aveva finito qualche mese fa. E’ il risultato più sorprendente di questa prima giornata, a cui fa seguito anche il successo esterno del Frosinone a Modena e del Genoa a Venezia, nello scontro fra retrocesse. Bene in casa, poi, Ascoli e Brescia. Di seguito risultati e classifica.

RISULTATI SERIE B 1ª GIORNATA

ore 20.45

Ascoli-Ternana 2-1 (Botteghin 14′, Collocolo 32′, Favilli 76′)

(Botteghin 14′, Collocolo 32′, Favilli 76′) Benevento-Cosenza 0-1 (Larrivey 49′)

(Larrivey 49′) Brescia-Sudtirol 2-0 (Ndoj 37′, Bianchi 65′)

(Ndoj 37′, Bianchi 65′) Modena-Frosinone 0-1 (Rohden 34′)

(Rohden 34′) Spal-Reggina 1-3 (Crisetig 45+4′, Menez 52′, Rivas 67′, La Mantia 79′)

(Crisetig 45+4′, Menez 52′, Rivas 67′, La Mantia 79′) Venezia-Genoa 1-2 (Portanova 37′, Johnsen 68′, Yeboah 87′)

