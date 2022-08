Reggio Calabria, perdita d’acqua a Largo Morisani: “che spreco, cosa fare per evitare che manchi l’acqua nelle case?”

20 Agosto 2022 13:06

Perdite rete idrica Largo Morisani a Reggio Calabria: la segnalazione e le immagini inviate da un lettore

Un lettore di StrettoWeb ha inviato una nota e alcune foto in merito alla perdita d’acqua a Largo Morisani. “Le foto inviate – scrive – si riferiscono ad una situazione che dura da più di 15 giorni. La sera il flusso si riduce fino a fermarsi. Cosa si deve fare per evitare che improvvisamente manchi l’acqua nelle abitazioni? Senza parlare dello spreco in questo periodo di siccità!”.

Davvero un peccato, come evidenzia il lettore, una situazione di questo tipo soprattutto in un periodo del genere, legato al problema siccità. Senza dimenticare, appunto, l’annosa problematica della mancanza d’acqua nelle abitazioni di alcune zone della città, dal centro alle periferie. A corredo dell’articolo, tutte le immagini.