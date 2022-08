Reggina-Sudtirol, ecco le condizioni del manto erboso del Granillo | FOTO

28 Agosto 2022 20:30

Come si presenta il terreno di gioco del Granillo prima dell’esordio ufficiale? Le immagini del manto erboso dopo il grande lavoro effettuato in queste settimane

Si è fatto attendere, ma alla fine eccolo qua. Il Granillo, si intende. Abbandonato a sé stesso, questa estate, quando ancora regnava l’incertezza sul futuro della Reggina. Il Comune, che ne è proprietario, attendeva buone nuove, poi per fortuna arrivate con Saladini. Ma il terreno di gioco, nel frattempo, non versava in buone condizioni, peggiori anche di quelle dello scorso anno in questo periodo. E così, sotto col lavoro, in tempi rapidi, con la richiesta alla Lega di giocare le prime due in trasferta.

Oggi, per Reggina-Sudtirol, il manto erboso dell’impianto di Via Galileo Galilei si presenta così, come è possibile osservare dalle immagini a corredo dell’articolo. Non perfetto, ancora, seppur migliore rispetto a Reggina-Monza di 12 mesi fa. E’ stata effettuata la rizollatura delle zone di campo messe peggio, a cui sono seguiti i consueti interventi da parte dell’azienda incaricata. Non per Reggina-Palermo (prossima settimana), ma per la successiva, Reggina-Cittadella (il 17 settembre), il terreno di gioco dovrebbe presentarsi in perfette condizioni. Intanto, oggi è sicuramente accettabile per poter giocare.