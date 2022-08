Reggina, segnali (di formazione) anti Sudtirol in allenamento? Inzaghi mischia le carte al Sant’Agata | FOTO e VIDEO

24 Agosto 2022 21:14

Inzaghi ha mischiato le carte, non prima però di una partitella a campo intero. Subito dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento, infatti, il tecnico ha schierato i suoi in un 11 vs 11 vero e proprio, in cui è sembrato trasparire qualche segnale per la formazione anti Sudtirol

Meno quattro a Reggina-Sudtirol. C’è grande attesa, negli ambienti amaranto, per l’esordio stagionale al Granillo della squadra dello Stretto. E basta guardare cosa è accaduto questo pomeriggio al Sant’Agata per capirlo. Un fiume amaranto ha travolto il centro sportivo: ultras, grandi e piccini, tutti insieme per il primo incontro con i calciatori nell’allenamento a porte aperte concesso dalla società. E dunque, dopo i saluti di patron, Presidente, mister e squadra, via alla seduta sul campo numero 2.

Inzaghi ha mischiato le carte, non prima però di una partitella a campo intero. Subito dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento, infatti, il tecnico ha schierato i suoi in un 11 vs 11 vero e proprio, in cui è sembrato trasparire qualche segnale per la formazione anti Sudtirol. E’ ancora presto, sì, per lo schieramento di domenica, ma il tecnico amaranto sta cominciando a provare soluzioni alternative alla squadra titolare confermata per tre partite di fila.

E così, da una parte:

Aglietti (Colombi); Di Chiara, Gagliolo, Cionek, Pierozzi; Majer, Crisetig, Fabbian; Rivas, Menez, Canotto.

Dall’altra:

Ravaglia; Loiacono, Camporese, Dutu, Giraudo; Lombardi, Lollo, Liotti; Ricci, Santander, Cicerelli.

Nella seconda parte, triangolare tra neri, verdi e arancioni (vi ha preso parte anche Agostinelli, che in partitella si stava allenando a bordo campo): sfide 7 vs 7 a tutto campo per sfruttare l’ampiezza e le ripartenze in contropiede. Oltre al già infortunato Obi, non hanno preso parte alla seduta Gori e Di Stefano, senza considerare quelli già fuori dai piani. A corredo dell’articolo le immagini della partitella, in basso il video con alcune situazioni di gioco 7 vs 7.