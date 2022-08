Reggina, ecco le nuove maglie: “un tuffo nel passato tra anni ’90 e 2000” | FOTO

12 Agosto 2022 19:28

La Reggina ha annunciato ufficialmente l’Home Kit ufficiale per la stagione sportiva 2022/23: maglia amaranto, pantaloncini e calzettoni neri; un tuffo nel passato per omaggiare gli incredibili traguardi raggiunti a cavallo tra gli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000

Lo avevamo anticipato oggi: a breve la Reggina avrebbe annunciato ufficialmente le nuove divise da gioco. Dopo “l’antipasto” di venerdì a Marassi in Coppa Italia con la maglia da trasferta, ecco quella “home”, lanciata dai canali ufficiali dopo una serie di indizi social rappresentanti font del numero di maglia e logo. “Reggina 1914 e GIVOVA – si legge nel comunicato congiunto ufficiale – sono liete di presentare l’Home Kit ufficiale per la stagione sportiva 2022/23″.

“Il concept che ha animato la scelta – prosegue ancora la nota – racchiude la storia, la tradizione e i colori che da sempre il club ha portato in giro per l’Italia e per il mondo, strizzando l’occhio all’innovazione. Maglia amaranto, pantaloncini e calzettoni neri. Un tuffo nel passato per omaggiare gli incredibili traguardi raggiunti a cavallo tra gli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. I loghi, Reggina 1914 e GIVOVA, sono stati realizzati con materiali ecosostenibili e con l’ausilio della tecnologia brevettata 3D. La texture è quella dell’onda in tono su tono, tesa a rappresentare un mare le cui onde descrivono la forza, l’impegno ed il sacrificio che questa gloriosa maglia merita”.

“Siamo particolarmente entusiasti della sponsorship con la Reggina 1914 – dichiarano il Presidente di GIVOVA, Giovanni Acanfora, e l’Amministratore Unico, Giuseppina Lodovico – scenderemo in campo con questa storica squadra supportandola in ogni momento. GIVOVA è ormai un brand riconosciuto a livello internazionale, ma è innegabile che vestire una compagine del nostro meraviglioso Sud Italia ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Crediamo nella squadra, nel Mister Filippo Inzaghi e in tutto il Club amaranto, che affiancheremo con impegno e professionalità: è la strada giusta per ambire a grandi traguardi e per ottenere grandi risultati”.