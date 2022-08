Niente più Reggina ma, in attesa del futuro, German Denis è tornato a Reggio Calabria

14 Agosto 2022 15:47

“Questa è la mia seconda casa”. Quante volte si sente pronunciare questa frase da un calciatore? Questa, così come tante altre, sono da catalogare nella lista “frasi fatte”. Banalità, ovvietà e molto altro ancora. Ma poi ci sono le eccezioni. E arrivano nel momento in cui, al di là dell’avventura in una squadra, ci si trova bene in città, a tal punto da rimanervi a prescindere dall’esperienza in campo. Un esempio? German Denis a Reggio Calabria.

Inutile stare qui a dire cosa è stata la sua avventura, cosa ha fatto per Reggio e per la Reggina e cosa Reggio e la Reggina gli hanno dato. E’ vero, la nuova società ha fatto le sue scelte e lui è rimasto scottato dalla non conferma, in campo o in dirigenza, ma è il calcio e siamo sicuri che abbia capito o capirà. Di certo, dopo la fugace visita a Zingonia, al centro sportivo dell’Atalanta, con tanto di frecciata in una Instagram Story, El Tanque è tornato in riva allo Stretto. A fare? Quello che lo ha accompagnato sin dal suo primo giorno qui: no, non i gol, non solo quelli, ma la pesca. In un altro aggiornamento social di qualche ora fa, infatti, l’attaccante argentino ha postato una foto mentre pesca, esattamente a Scilla, località sempre gradita e colpita qualche giorno fa da un violento nubifragio.

E’ ormai chiusa l’esperienza di Denis con la Reggina, ma non con Reggio Calabria, che è davvero la sua seconda casa. Si è integrato sin da subito qui e questo lo dimostra. In attesa di conoscere il proprio futuro, continua a trascorrere le giornate con una delle sue più grandi passioni.