Reggina, Cardona: “Inzaghi ce lo invidia tutta Europa”. E Saladini rincara: “questo è solo l’inizio” | FOTO e VIDEO

24 Agosto 2022 21:40

Le parole dei protagonisti – società, squadra e tifosi – nello splendido pomeriggio odierno al Sant’Agata

Un bel pomeriggio, quello odierno, al Sant’Agata. In altra pagina abbiamo già raccontato dello splendido saluto tra squadra e tifosi al centro sportivo, nell’allenamento a porte aperte deciso dalla società per una sorta di presentazione ufficiale che prima non è stata possibile per i tempi strettissimi di un’estate calda e intensa. E per questo erano presenti tutti, i rappresentanti societari. E hanno parlato. Per primo il Presidente Cardona: “vi voglio ringraziare perché siete venuti. Ci dispiace di questa accoglienza e del ritardo ma siamo arrivati appena 60 giorni fa e dobbiamo preservare il campo. Vogliamo far sì che questa sia una società modello: tifosi, società, calciatori. In questi giorni ho conosciuto i ragazzi e il tecnico che tutta l’Europa ci invidia. Pippo Inzaghi è qua perché vogliamo che qui si giochi bene a calcio. Domenica abbiamo perso ma la nostra squadra ha giocato e lottato e così sarà. Poi, quello che verrà, verrà”.

Poi la palla è passata al patron Saladini: “questo è un grande punto di partenza – ha detto – quello che io desideravo come inizio della nuova Reggina. Da un lato la gente, le persone di Reggio Calabria, e dall’altro i nostri campioni che lotteranno insieme a voi per farci sognare e divertire. Io sono una persone del fare, forse un pizzico l’ho già dimostrato, ma senza di voi non vado da nessuna parte”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche mister Inzaghi: “abbiamo bisogno di voi, siamo partiti un po’ dopo gli altri e magari arriverà qualche momento complicato, ma tutti insieme secondo me faremo qualcosa di straordinario. Grazie per l’accoglienza, speriamo di rendervi orgogliosi di noi”.

L’ultimo saluto lo ha riservato la tifoseria, per bocca degli Ultras, verso la società: “non pretendiamo la Serie A – hanno precisato – ma solo un gioco tranquillo, non trovarci più con 10 sconfitte di fila o disastrati come l’anno scorso in quel momento”, il chiaro riferimento al periodo negativo della scorsa stagione a cavallo tra 2021 e 2022. “Quello che sarà viene da solo, l’importante sarà restare uniti”, hanno concluso, lasciandosi poi andare a cori, bandiere e striscioni. Di seguito tutti i video e a corredo dell’articolo le foto.