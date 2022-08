Previsioni Meteo, maltempo agli sgoccioli: ultime piogge residue, adesso tornano sole e caldo

14 Agosto 2022 11:38

Previsioni Meteo: stamani le ultime piogge residue dell’ondata di maltempo che ha provocato 8 giorni di forti temporali in piena estate su Calabria e Sicilia, con morti, feriti e gravi danni. Da oggi pomeriggio, però, tornerà il bel tempo e durerà fino a Venerdì 19 Agosto

E’ agli sgoccioli il maltempo che da 8 giorni sta letteralmente flagellando Calabria e Sicilia, provocando morti, feriti e gravi danni per i fenomeni estremi che in piena estate hanno colpito il territorio del Sud Italia provocando un eccezionale surplus pluviometrico e una lunga anomalia di freddo anomalo. Le temperature, infatti, hanno raggiunto valori tipicamente autunnali, ben inferiori rispetto alle medie del periodo, smontando in una sola settimana tutti i catastrofismi climatici sul “caldo senza precedenti” di un’estate che di caldo eccessivo, al Sud Italia, ha avuto soltanto poco più di una settimana a fine Giugno.

Questo maltempo, invece, ha compromesso tante attività all’aperto, tanti eventi e le ferie di milioni di turisti. Fortunatamente adesso sta per finire: stamani abbiamo le ultime piogge residue, ma dal nord Africa scalpita l’Anticiclone mentre la goccia fredda che ha provocato tutto questo maltempo si sta allontanando sui Balcani. Così dal pomeriggio tornerà a splendere il sole, indisturbato, e aumenteranno anche le temperature. Domani sarà uno splendido Ferragosto di bel tempo e clima mite. In settimana avremo una nuova ondata di caldo, che inizierà Mercoledì 17 e si concluderà dopo circa 48 ore, Venerdì 19 Agosto, quando inizierà una nuova fase fresca e perturbata caratterizzata dal maltempo. Ma di quest’evoluzione parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti: intanto la buona notizia è che Ferragosto è salvo.

