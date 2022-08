Palmi, tamponamento sulla SS18: coinvolti un furgone e due auto | FOTO LIVE

18 Agosto 2022 19:22

Palmi, un incidente si è verificato pochi minuti fa sulla strada statale 18: coinvolti tre automezzi, le immagini in diretta

Pochi minuti fa all’ingresso settentrionale di Palmi, lungo la strada statale 18 all’altezza del carcere della cittadina tirrenica della provincia di Reggio Calabria, si è verificato un incidente che ha coinvolto tre autoveicoli, nello specifico un furgone, il primo ad essere investito, e due automobili che hanno riportato vari danni.

L’impatto è stato abbastanza intenso: sono esplosi gli airbag ed è andato in frantumi persino il parabrezza, ma fortunatamente non risultano feriti in serie condizioni. Il traffico, pur subendo qualche disagio, scorre con piccoli rallentamenti.