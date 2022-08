Lutto per l’arbitro reggino Francesco Cosso: è morto il padre Giovanni

15 Agosto 2022 17:05

Cordoglio, per la scomparsa, da parte dell’Aia di Reggio Calabria

Lutto in casa Cosso. È infatti scomparso Giovanni Cosso, padre dell’arbitro reggino Francesco, che ha da poco esordito anche in Serie A.

Cordoglio, per la scomparsa, da parte dell’Aia di Reggio Calabria: “la sezione intera è a lutto per la scomparsa dell’associato Giovanni Cosso, padre di Francesco. Siamo tutti uniti insieme alla famiglia in questo momento di profonda tristezza e dolore”.