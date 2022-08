Messina rinnova la devozione all’Assunta: è partita la Vara con 100 mila fedeli a Piazza Castronuovo | FOTO

15 Agosto 2022 19:00

Messina in festa per l’Assunta: in migliaia a Piazza Castronovo per la partenza della Vara

Messina rinnova la devozione all’Assunta nel giorno di Ferragosto dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19. Da Piazza Castronovo, strapiena di fedeli come non mai ed estremamente emozionati, ha preso il via l’edizione 2022 della Vara, quest’anno dedicata a Franz Riccobono, storico messinese e tra le anime di questa fantastica manifestazione religiosa, scomparso recentemente. I fuochi hanno segnato il via del carro votivo, che simboleggia l’assunzione in cielo della Madonna. La Vara è partita qualche minuto dopo i fuochi pirotecnici, per garantire le necessarie misure di sicurezza, e arriverà a Piazza Duomo. “Che Messina possa lasciarsi sorprendere attraverso Maria dall’amore infinito di Dio”, questo l’augurio rivolto dall’arcivescovo Accolla ai messinesi affinché oggi possano “ricominciare, traducendo in realtà la speranza del sogno di Dio per ciascuno”. Il presule ha tratteggiato la figura della Beata Vergine quale “modello di bellezza, donna dell’ascolto e del cammino che insegna a pregare Dio con la volontà di incontrarlo nei fratelli”.

Ore 19:16- Ripartita la processione della Vara a Messina dopo uno stop di circa 20 minuti a causa dell’asfalto troppo asciutto.

Ore 19:00- Piccolo contrattempo per la processione. La Vara si è dovuta fermare perché l’asfalto è asciutto. Un’autobotte sta tornando indietro per bagnare la strada. Il corteo è fermo all’altezza del Torrente Trapani.