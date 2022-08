Messina, addio ad un altro ecomostro: demolito l’ex lido Sahara a Rodia | FOTO

14 Agosto 2022 10:09

La nota dell’assessore Dafne Musolino

L’ex lido Sahara a Rodia è stato finalmente abbattuto. Lo comunica l’assessore al Comune di Messina Dafne Musolino: “questa storia inizia circa 3 anni fa, quando la Polizia Municipale sequestrò il Lido Sahara. Il concessionario del Lido, una volta revocata la sua concessione, del avrebbe dovuto procedere alla sua demolizione e messa in pristino stato dell’area occupata, ma nonostante ordinanze e diffide non ha mai provveduto. A seguito di una proficua interlocuzione con gli uffici del demanio marittimo, il Comune di Messina assessorato servizi ambientali ha avviato l’iter per la demolizione e recupero e smaltimento dei rifiuti e di tutto ciò che era stato abbandonato affidando le attività alla Messinaservizi Bene Comune con la vigile presenza della Polizia Municipale Sezione Specialistica tutela spiagge e torrenti”.

“Stamattina alle 8,30 sono iniziati i lavori: prima si è proceduto a recuperare arredi, frigoriferi, sedie e quant’altro era stato abbandonato al suo interno. Poi sono intervenute le ruspe e hanno demolito i manufatti e infine tutta l’area è stata ripulita. I lavori proseguiranno domani fino al completamento. Ringrazio la Messina Servizi che ancora una volta, con grande professionalità, ha bonificato un’area demaniale che era stata abbandonata al suo destino. Ringrazio la Polizia Municipale e la sezione tutela spiagge e torrenti perché, ancora una volta, hanno dimostrato la loro grande operatività. Le spiagge sono il nostro patrimonio naturale più importante e più esteso. Teniamole pulite, usufruiamone al meglio e Buon Ferragosto!”, conclude Musolino.