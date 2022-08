Maltempo, forte temporale sullo Stretto: nubifragio a Catona, a rischio i concerti di Reggio | FOTO

24 Agosto 2022 21:45

Maltempo, secondo temporale serale consecutivo sullo Stretto di Messina: lo straordinario spettacolo delle foto dal Lungomare di Reggio Calabria

Dopo il temporale di ieri sera, che ha colpito l’Aspromonte, la Costa Viola e la piana di Gioia Tauro regalando a Reggio Calabria uno straordinario spettacolo coreografico per i fulmini e le saette viste a distanza e fotografate da centinaia di persone dal Lungomare al sicuro e lontano dalla pioggia, stasera è andata molto diversamente: il temporale s’è formato su Messina intorno alle 20 e ha attraversato lo Stretto rapidamente, giungendo su Catona intorno alle 20:30 dove ha provocato un violento nubifragio che ha scaricato oltre 20mm di pioggia in meno di 30 minuti, facendo crollare la temperatura addirittura a +18°C, come se fossimo a dicembre.

Sul Lungomare si sono ripetute le scene di ieri allo stesso orario, con centinaia di curiosi e appassionati intenti a fotografare la tempesta di fulmini sullo Stretto finché però, stasera, non ha iniziato a piovere intensamente anche sul “chilometro più bello d’Italia” e sul centro storico cittadino, intorno alle 20:45. E non ha più smesso. A causa della pioggia sono ad alto rischio i concerti più attesi dell’estate, quello di Alex Britti in programma per le 21:30 al Centro Commerciale Porto Bolaro, e quello di Loredana Bertè in programma per le 22:00 a piazza del Popolo. Bisognerà attendere e sperare che spiova per capire se gli artisti potranno esibirsi, anche se – eventualmente, nella migliore delle ipotesi – gli eventi inizieranno in ritardo.

Il maltempo ha colpito anche oggi gran parte di Calabria e Sicilia, con piogge e temporali sparsi a macchia di leopardo su tutto il territorio Regionale. Nei prossimi due giorni (Giovedì 25 e Venerdì 26) continuerà un po’ d’instabilità ma sarà sempre meno intensa e diffusa, concentrata principalmente nelle zone interne dei rilievi e nelle ore pomeridiane. Poi, da Sabato 27, tornerà a splendere il sole e anche un po’ di caldo, ma senza eccessi. Le temperature semplicemente torneranno nelle medie del periodo dopo un così lungo periodo di freddo anomalo e maltempo continuo, per quello che è stato un antipasto d’autunno in piena estate e un mese di Agosto che si concluderà con grandi anomalie per l’eccezionale surplus pluviometrico e anche una temperatura media mensile inferiore alla norma.

Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: