Reggio Calabria, Loredana Bertè in visita ai Bronzi di Riace | FOTO e VIDEO

23 Agosto 2022 18:18

Accompagnata dai sindaci ff Carmelo Versace e Paolo Brunetti la famosa cantante ha fatto visita a sorpresa al Museo Nazionale di Reggio Calabria

Visita a sorpresa di Loredana Bertè ai Bronzi di Riace. La cantante di fama internazionale che proprio domani sera si esibirà a piazza del Popolo per il concerto programmato dalla Città Metropolitana in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, non si è lasciata sfuggire l’occasione di una visita al Museo Nazionale della Magna Grecia. Accompagnata dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace, dal suo omologo comunale Paolo Brunetti, dai Consiglieri delegati Filippo Quartuccio e Nino Malara, e dall’Assessora Irene Calabrò, la famosa perfomer ha avuto modo di apprezzare di persona le fattezze delle due splendide statue greche.

“Felice di essere qui – ha affermato Bertè a margine della visita – ringrazio tutti per l’accoglienza. Andremo via da Reggio con un’emozione in più”.