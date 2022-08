Incidente stradale a Condofuri: motociclista in gravi condizioni, SS106 nel caos | FOTO

11 Agosto 2022 18:42

Grave incidente stradale a Condofuri oggi pomeriggio: un ferito trasportato al GOM in elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 17:30, sulla SS106 Reggio Calabria-Taranto nei pressi dello svincolo di Condofuri Marina. Come possiamo osservare dalle immagini a corredo dell’articolo, l’incidente si è verificato tra un’auto in fase di immissione e una moto. Proprio il motociclista ha avuto la peggio: soccorso, è apparso subito in gravi condizioni ed è stato trasportato in elisoccorso al GOM di Reggio Calabria con procedure di massima urgenza.

La strada è bloccata per i rilievi, di cui è incaricata la Polizia Stradale di Reggio Calabria prontamente intervenuta sul posto insieme al personale Anas. Lunghe code in entrambi i sensi di marcia con traffico paralizzato.