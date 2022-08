Notte di terrore a Pantelleria, l’Isola brucia: le fiamme lambiscono le case, abitanti in fuga | FOTO

17 Agosto 2022 22:24

Incendio a Pantelleria: una motovedetta della Capitaneria di porto sta imbarcando persone scese sulla costa per fuggire alle fiamme

Un vasto incendio è divampato a Pantelleria nel tardo pomeriggio partito da Cala Cinque Denti. In poco tempo le fiamme sono diventate incontrollabili lambendo alcune case e costringendo in tanti a fuggire dall’Isola siciliana. “A Pantelleria la situazione è molto critica. Stanno arrivando rinforzi dai vigili del fuoco di Trapani. E, intanto, una motovedetta della Capitaneria di porto sta imbarcando persone scese sulla costa per fuggire alle fiamme”, afferma preoccupato un soccorritore.

La conduttrice Myrta Merlino scrive su Twitter: “dopo un’estate torrida e piena di incendi questa sera anche la mia amata Pantelleria brucia”. E ancora: “Un incendio doloro qui dove nemmeno possono arrivare i canadair a causa del vento. Basta incendi dolosi, chi deturpa il nostro patrimonio deve pagarla carissima”. In un altro tweet, i vigili del fuoco informano che un “vasto incendio boschivo sta interessando la zona della borgata di Gadir, le squadre sono al lavoro per fermare l’avanzata delle fiamme”.

Evacuate le ville dei vip a Pantelleria

Le fiamme stanno divorando ettari di vegetazione e mettendo in pericolo diverse abitazioni che sono state evacuate. Tra le ville sgomberate ci sarebbero anche quella del giocatore Marco Tardelli e dello stilista Giorgio Armani.