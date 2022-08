Il FilMuzik Arts Festival omaggia Morricone e dedica uno spazio all’arte

21 Agosto 2022 11:12

Dopo il torneo di scacchi e l’incontro con Antonio Falcone di questa sera, le prossime serate del Festival saranno interamente dedicate al maestro Ennio Morricone e all’arte in diverse forme!

Proseguono gli appuntamenti della 4ª edizione del FilMuzik Arts Festival, manifestazione dedicata al cinema musicale organizzata dall’associazione culturale Bird Production, finanziata dalla Calabria Film Commission attraverso l’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2022, che vanta una volta di più la direzione artistica di Alberto Gatto e dal titolo Pressure che, grazie al patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica, vi attende nella anche lunedì 22 agosto quando, alle ore 22:00, ci si sposterà dal Giardino di Palazzo Amaduri alla collinetta dei pini per un evento davvero speciale. L’orchestra di Fiati della Città di Pazzano, infatti, diretta da Andrea Graziani si esibirà in un concerto omaggio ad Ennio Morricone valendosi della presenza della tromba solista di Nello Salza, storico trombettista del maestro premio Oscar nel 2007 e nel 2016.

Martedì 23 agosto, alle ore 21:30, si torna a Palazzo Amaduri, dove riproporremo la proiezione del film Ennio, documentario di Giuseppe Tornatore incentrato sulla figura del compositore Ennio Morricone e realizzato attraverso le interviste a registi, sceneggiatori, musicisti, cantautori, critici e collaboratori che hanno lavorato con lui o che lo hanno apprezzato durante la sua lunga carriera.

Si giunge così a mercoledì 24 agosto quando, sempre a Palazzo Amaduri, a partire dalle ore 20:00, sarà rinnovato l’appuntamento con la mostra d’arte Bonsai Experience curata da Nicola Giannetto e Giuseppe Monteleone per Gei Bonsai En, affiancata dalla mostra fotografica Orientale di Frank Armocida e dalla degustazione di Sushi e birra a cura di WOW Sushi Bar – Temakeria e dal Birrificio J4.

Seguirà, alle ore 21:30, la proiezione de La Città incantata di Hayao Miyazaki.

Tre serate di cultura e intrattenimento che costituiranno l’antipasto ideale per gli ultimi appuntamenti di questa edizione del FilMuzik Arts Festival che, lo ricordiamo, vi attendono fino alla fine del mese con eventi esclusivi di grande qualità e prestigio, realizzati anche grazie alla preziosa collaborazione dei nostri partner.

Per conoscere il programma completo e seguire gli ultimi aggiornamenti dal FilMuzik Arts Festival collegatevi alla pagina Facebook della manifestazione.