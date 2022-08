Emma Muscat in Calabria per il concerto di Mannoli: la star maltese incanta l’Aspromonte | FOTO e VIDEO

16 Agosto 2022 22:46

Ieri sera il concerto di Emma Muscat a Mannoli, frazione di Santo Stefano in Aspromonte: la star maltese ha incantato migliaia di fan e ha pubblicizzato la Calabria sui social

Grande spettacolo ieri sera a Mannoli per il concerto di Emma Muscat in una serata speciale per la piccola frazione di Santo Stefano in Aspromonte che mai nella storia aveva ospitato un artista di tale rilevanza internazionale. Nonostante i 22 anni, infatti, Emma Muscat è una delle star più famose e ricercate del momento: pochi mesi fa si è esibita addirittura all’Eurovision in rappresentanza di Malta. Cantautrice, modella e pianista maltese, Emma Muscat si è fatta conoscere da adolescente su Youtube e poi è esplosa dopo la partecipazione ad “Amici” di Maria de Filippi nel 2018. Si ispira ad Alicia Keys e Aretha Franklin ed è molto attiva sui social, con oltre 750 mila followers su Instagram, dove pubblica ogni giorno, e più di 150 mila fans su facebook.

Emma Muscat è in Calabria da almeno 4 giorni: è stata a Tropea e oggi, dopo il concerto di ieri sera a Mannoli, ha pubblicato alcune foto da Palmi. Il suo prossimo appuntamento sarà a Gallipoli, dove tornerà sul palco la sera di Giovedì 18 Agosto.

Con il suo concerto, Emma Muscat non ha soltanto attirato molta gente nella serata di Ferragosto a Mannoli, ma ha anche promosso il territorio della Calabria nel mondo con i suoi scatti social che vengono visualizzati da milioni di persone.