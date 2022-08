Elezioni, Cannizzaro pronto per il bis alla Camera va all’attacco di Comune e Città Metropolitana: “atteggiamenti da bambini, ci riprenderemo Reggio”

30 Agosto 2022 21:00

Elezioni, Cannizzaro pronto per il bis alla Camera va all’attacco di Comune e Città Metropolitana: “la prossima volta non sbaglieremo i candidati, l’ho promesso alla gente”

Dalla sede di Reggio Calabria di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, insieme al Governatore Roberto Occhiuto, presenta ufficialmente la sua candidatura alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, per il collegio uninominale Reggio Calabria – Locride. Il deputato di Forza Italia, si presenta più combattivo che mai ad una settimana dall’attentato alla propria sede. “Abbiamo l’entusiasmo per portare avanti una campagna elettorale per Reggio e la Città Metropolitana. Oggi siamo rappresentati da chi si offende per non essere stato inserito nella locandina, non possiamo fare come i bambini dell’asilo. La classe dirigente del centrosinistra, che governa da 8 anni il Comune e la metrocity, ha questo tipo di atteggiamento“, evidenza il forzista.

“Il cambio di passo ci sarà solo con le elezioni e prometto che ci riprenderemo Reggio, non commetteremo gli errori del passato. Dobbiamo ridare al più presto una guida degna a questa città”. Poi un passaggio su Occhiuto: “mi ha preso per mano e voluto fortemente a Roma“, rimarca Cannizzaro. L’ufficializzazione della candidatura è anche l’occasione per presentare i nuovi 150 amministratori e 22 sindaci della Provincia di Reggio Calabria che hanno aderito a Forza Italia, come già annunciato nelle settimane scorse a Roma, nella sede nazionale del partito di Berlusconi.