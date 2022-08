Diocesi Reggio-Bova, Don Giovanni Zampaglione nominato direttore dell’Ufficio Turismo, sport e tempo libero

14 Agosto 2022 09:55

Il parroco della Chiesa di San Lorenzo Marina, Don Giovanni Zampaglione, è stato nominato direttore dell’Ufficio Turismo, sport e tempo libero della Diocesi Reggio Calabria-Bova. “Ringrazio S.E. Monsignor Fortunato Morrone che ha pensato a me per la nomina dandomi la possibilità di parlare non solo di calcio (che io amo in quanto sono stato cappellano della Reggina calcio, squadra per la quale tifo assieme alla Juve) ma anche di sport. Ringrazio di cuore chi mi ha preceduto in questi anni, Don Antonio Cannizzaro e tutto il suo staff”, scrive in una nota Don Zampaglione.

“Da subito prenderò contatto con le altre discipline sportive in maniera da fare dei convegni sullo sport e poter incontrare personaggi di altri sport. A Reggio Calabria si “mastica” solo calcio e spesso vengono messi da parte gli sport minori. Assieme ai miei collaboratori spero di fare un convegno ove si parli di altri sport. Pierre de Coubertin diceva: “tutti gli sport per tutta la gente”. Non mancheranno gli incontri ove si inviteranno degli sportivi che vorranno lasciare la loro testimonianza e anche la S.Messa per lo sportivo. Nell’assumere questo incarico chiedo di pregare per i miei collaboratori che mi accompagneranno in questa “avventura” e per me. Faccio mia una massima di un autore “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo”. Ha il potere di ispirare. Esso ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua che comprendono. Lo sport può portare speranza dove una volta c’era sola disperazione”, conclude Don Giovanni Zampaglione.