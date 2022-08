Dazn non funziona, disservizi in tutta Italia: offline anche Spal-Reggina per migliaia di utenti

14 Agosto 2022 21:10

Si scatena la protesta dei telespettatori, malfunzionamenti anche per la prima giornata di campionato

Inizia malissimo la nuova stagione calcistica per i telespettatori italiani. In tutto il Paese si registrano disservizi di Dazn e questo ha generato la protesta social di migliaia di utenti. Per il secondo anno consecutivo, nonostante l’aumento di prezzo per l’abbonamento (minimo 30 euro per utilizzare un solo dispositivo), proseguono i malfunzionamenti. Riscontrati problemi nella fase dell’accesso e anche nel collegamento della diretta per Spal-Reggina. La polemica è scoppiata anche sui social con i tifosi che sono letteralmente infuriati per una situazione non nuova e quindi doveva essere risolta visto che Dazn è l’unica emittente che trasmette sia tutte le partite di Serie A che quelle di Serie B.

“Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente”. Questo il comunicato diffuso da Dazn in merito ai problemi registrati già nel pomeriggio per Lazio-Bologna e Fiorentina-Cremonese, in questo momento anche per Salernitana-Roma e Spezia-Empoli.