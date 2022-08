Continua la rassegna “Gambarie da leggere”

15 Agosto 2022 15:32

La rassegna “Gambarie da leggere”, organizzata dall’Amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte, all’interno degli eventi culturali dell’estate 2022, continua con l’evento programmato per martedì 16 agosto. Dopo i saluti del sindaco Francesco Malara, saranno protagonisti dell’incontro, previsto per le ore 17,30, presso l’Hotel Centrale di piazza Mangeruca di Gambarie, i poeti Pina De Felice, Francesca Neri e Arturo Cafarelli, con una conversazione sul tema “Il dialetto fra tradizione e contemporaneità”. Le manifestazioni culturali hanno l’obiettivo di offrire, ai tanti turisti che in questo periodo si trovano a Gambarie, la possibilità di trascorrere in pieno relax i pomeriggi estivi con i tanti autori, scrittori e poeti del nostro territorio. L’Amministrazione comunale di Santo Stefano ha ormai inteso organizzare le giornate da trascorrere nella perla dell’Aspromonte con un’ampia offerta di eventi, tali da soddisfare le esigenze dei villeggianti.

Durante le mattinate infatti sono previsti sport ed escursioni immersi nella natura, mentre i pomeriggi sono basati sugli incontri letterari e a conclusione della giornata manifestazioni, spettacoli e una rivalutazione dell’enogastronomia. Insomma, una Gambarie da vivere.