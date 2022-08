Cateno De Luca presenta ad Aci Castello i nuovi candidati per Camera e Senato nella Sicilia Orientale | NOMI

8 Agosto 2022 21:40

Dare voce al territorio e alle persone che hanno bisogno di risposte. Essere protagonisti di una rivoluzione perché stanchi di sentirsi dire chi votare. È stato questo il tema conduttore degli interventi dei candidati per la Sicilia Orientale che hanno scelto di aderire al progetto “Sud chiama Nord- De Luca sindaco d’Italia”.

Conferenza stampa nel pomeriggio di oggi al 4Spa Resort di Aci Castello, Catania per la presentazione dei candidati alla Camera e Senato per il progetto “Sud chiama Nord- De Luca sindaco d’Italia”.

Il progetto era stato presentato pochi giorni fa a Roma alla Camera dei deputati. Oggi al 4Spa Resort di Aci Castello, il leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della regione siciliana Cateno De Luca ha ribadito quanto anticipato stamattina ai giornalisti riguardo alla possibile candidatura di Nino Minardo alla presidenza della Regione.

«La stampa di Palermo è rimasta sbalordita perché ho anticipato quello che si sta verificando in ambito regionale. E le mie dichiarazioni sulle scelte dei candidati hanno spinto a riportare tutto al tavolo nazionale in un continuo rimpallo tra Roma e Palermo. Si torna quindi alla logica dei soldatini, e si sceglie a chi tocca il Lazio a chi la Sicilia. Noi siamo lontani da queste dinamiche. Noi siamo stati i primi a partire con il progetto De Luca sindaco di Sicilia e siamo i primi a presentare il progetto per il Parlamento nazionale. Il progetto “De Luca sindaco d’Italia” è un nuovo patto di solidarietà tra Nord e Sud».

Questo l’elenco completo dei candidati per la Sicilia Orientale al Senato:

CATENO DE LUCA, leader Sicilia Vera; ANTONIO GUASTELLA, commercialista e revisore dei conti, revisore dei conti negli enti locali; DAFNE MUSOLINO, assessore comune di Messina; GIUSEPPE LOMBARDO, presidente Sicilia Vera, ex presidente Messina Servizi bene comune; LORENZINA GRASSO, dirigente movimento Sud chiama Nord;

Candidati per la Sicilia Orientale alla Camera: