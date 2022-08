Campo Calabro, le premiazioni della 1ª edizione del concorso fotografico “Sergio Tralongo” | FOTO e INTERVISTA

6 Agosto 2022 21:54

Campo Calabro, le premiazioni della 1ª edizione del concorso fotografico “Sergio Tralongo”, hanno partecipato 44 concorrenti provenienti da 10 regioni d’Italia

È tempo di premiazioni per la 1ª edizione del concorso fotografico “Sergio Tralongo”, indetto per ricordare il compianto ornitologo, direttore del Parco Nazionale dell’Aspromonte scomparso prematuramente nel 2019. Questa sera, presso il Centro Polifunzionale “Prof. G. Scopelliti” di Campo Calabro, ha avuto luogo la cerimonia che ha visto protagonista le foto vincitrici ed i relativi autori. Hanno partecipato tra gli altri, la moglie di Tralongo, Manuela Policastrese della stazione ornitologica calabrese, il Sindaco di Campo Calabro, Giovanni Spinella, esponente dei Fotografi Naturalisti Italiani. Da menzionare l’assenza dei rappresentanti del Parco.

Il curatore della Mostra Fotografica, il naturalista Giuseppe Martino, ai microfoni di StrettoWeb, ha spiegato: “al concorso hanno partecipato 44 concorrenti provenienti da 10 regioni d’Italia. Sono state presentate 692 fotografie di cui 125 per la categoria “Paesaggio naturale”, 87 per “Mondo vegetale e funghi”, 400 per “Mondo animale” e 80 per “Paesaggi aspromontani”. Quaranta le foto finaliste scelte dai giudici Ezio Giuffrè, Pierluigi Rizzato e Ioannis Schinezos che rimarranno esposte al Centro Polifunzionale fino al mattino del 7 agosto per poi essere trasferite al Museo Archeologico di Reggio Calabria, dove resteranno in esposizione fino a fine mese. Il catalogo on line delle fotografie sarà disponibile dal 7 agosto sul sito della StoCal”.

Da sottolineare che, tutto ciò di eccezionale che era stato fatto da Sergio Tralongo nella sua esperienza all’interno del Parco, purtroppo, non ha avuto un seguito, ed anzi, è stato messo “in soffitta” dall’attuale dirigenza.

La classifica: