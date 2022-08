La Calabria ancora protagonista di Linea Verde Estate su Rai 1

14 Agosto 2022 11:03

Su Rai1 a Linea Verde Estate emozionante viaggio in Calabria

Dalla natura incontaminata, protagonista indiscussa nell’area marina protetta di Capo Rizzuto, in Calabria, alla tonnara di Carloforte, sull’isola di San Pietro, il “luogo” del tonno rosso, a largo delle coste sudoccidentali della Sardegna, dallo splendore della Reggia di Caserta, la residenza reale più grande al mondo, al complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio, nell’area urbana di Caserta, dai caratteristici vicoli e carrugi di Porto Venere, in Liguria, dove i raggi di sole sono parzialmente coperti da alte case addossate l’una all’altra, al fascino di un territorio ricco di storia e natura come quello che si può scoprire navigando in kayak lungo il fiume Temo, a Bosa, in Sardegna: il prossimo appuntamento di Linea Verde Estate, in onda alle 12.20 su Rai 1, sarà un emozionante viaggio con Angela Rafanelli e Peppone Calabrese nell’album dei ricordi per rivivere i momenti più salienti e più significativi della stagione 2022. Il tema conduttore: lo stile vacanziero e la tradizione del Ferragosto, tra sacro e profano.