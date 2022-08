Calabria, la solidarietà del Presidente del Consiglio Regionale Mancuso al sindaco di San Pietro a Maida

15 Agosto 2022 09:38

Il presidente del Consiglio Filippo Mancuso ha espresso solidarietà nei confronti del sindaco di San Pietro a Maida

“Gli atti offensivi ai danni del sindaco di San Pietro a Maida Domenico Giampà, al quale esprimo la solidarietà mia e del Consiglio regionale, meritano molta attenzione. Al di là del caso specifico, su cui è auspicabile sia fatta rapidamente chiarezza, in Calabria c’è da tempo una difficoltà degli amministratori locali non solo finanziaria, ma di agibilità democratica su cui è necessario riflettere, individuando le giuste soluzioni. Dopo il voto del 25 settembre, abbiamo già in agenda l’insediamento del Comitato delle Autonomie Locali (Cal) istituito con legge regionale”.

Per il presidente dell’Assemblea legislativa calabrese Filippo Mancuso: “Il ruolo e le funzioni dei Comuni, pur indeboliti da anni di tagli lineari agli investimenti pubblici, al punto che in molte realtà si preclude la possibilità di erogare persino i servizi basilari, meritano un più marcato impegno delle Istituzioni regionali e nazionali”.

Ha aggiunto: “Il Consiglio regionale ad ottobre insedierà, attraverso le previste procedure elettive, gli organi del ‘Cal’ , che sarà chiamato a intervenire nei processi decisionali della Regione, attuando i principi di consultazione e cooperazione permanente tra Regione ed enti locali, ma anche sulle emergenze di stringente attualità dei Comuni, inclusa l’intollerabile vicenda delle intimidazioni ai sindaci e agli amministratori locali che in Calabria incide sulla qualità della democrazia”.