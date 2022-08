Reggio Calabria, una visita ai Bronzi e poi una cena di pesce: nasce il Blu Fish Restaurant, a un passo dal Museo | FOTO

5 Agosto 2022 17:18

Una visita ai Bronzi di Riace e poi una buonissima cena di pesce. What else? E’ possibile, da oggi, anzi da qualche giorno, a Reggio Calabria. Proprio in pieno centro, a pochi metri dal Museo, e più precisamente in Via Gabriele D’Annunzio 21, ha infatti aperto i battenti un nuovo locale, il “Blu Fish Restaurant”, un tipico – e il nome stesso lo evidenzia – ristorante di pesce. L’idea? E’ di Massimiliano Mancuso, imprenditore conosciuto in città per essere il proprietario della pizzeria-ristorante “Myad1″. Lui, insieme allo Chef Daniele Pensabene , fedele amico e storico compagno di avventure, già da anni pensava di aprire una nuova attività di questo tipo.

Perché pesce? Perché Massimiliano è nipote di pescatori. I nonni, originari di Ganzirri, hanno da sempre vissuto in mezzo al mare, trasmettendo la passione anche al ristoratore, abituato quindi a sapersi districare nella scelta del pesce di qualità. Pesce sempre fresco, pescato nello Stretto, il più possibile territoriale. Perché Reggio Calabria è citta di mare ed entrando nel locale lo si intuisce subito: la scelta, quella dei colori chiari, non è infatti casuale, ma legata proprio all’azzurro profondo tipico delle nostre acque. Non solo, però: c’è eleganza, cordialità e quell’atmosfera tipica da ristorante tranquillo, tra il buon cibo e il sottofondo musicale. Il piatto forte? Il pacchero al gambero rosso, specialità che lo Chef ha “trasportato” dal “Myad1” a questa nuova attività e che è stata anche insignita di un riconoscimento dalla critica, ma anche gli antipasti crudi vanno per la maggiore, tra i più scelti dalla clientela.

Il “Blu Fish Restaurant” è aperto a cena dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), accoglie i propri clienti dalle ore 19.30 ed è disponibile ad ospitare ogni tipo di banchetto. Per maggiori informazioni è possibile consultare le pagine social Facebook e Instagram, per prenotare un tavolo è invece possibile contattare il numero 0965629163.