Gizzeria, nel weekend il “Basket Summer Tour” al Coolbay Resort. E a breve ospiti Myss Keta e il Pagante

8 Agosto 2022 18:30

La manifestazione è composta su tre date: una già conclusasi il 30 e 31 luglio scorsi presso Coolbay Marinella circolo padel&tennis di Lamezia Terme, la seconda quella appena svoltasi presso il Coolbay resort di Gizzeria Lido e la terza sempre al Coolbay resort nel prossimo weekend

Si è tenuto lo scorso weekend il “Basket Summer Tour” presso il Coolbay Resort. L’evento, organizzato in collaborazione tra Seila Beach Sport, Nibiru Events ed Improving, ha visto la partecipazione di 10 squadre provenienti da tutta la Calabria. Venerdì e sabato si è svolta la fase di qualificazione per i due gironi presenti mentre domenica 7 si sarebbero dovuti svolgere i match ad eliminazione diretta per le fasi finali che sono stati rinviati causa maltempo a domenica 14. I premi finali prevedono: 1° posto cena di pesce presso “Coolbay Beach & Pool”, 2° posto cena presso “Sushi-ii”, 3° posto cena presso “Spizzicando”.

La manifestazione è composta su tre date: una già conclusasi il 30 e 31 luglio scorsi presso Coolbay Marinella circolo padel&tennis di Lamezia Terme, la seconda quella appena svoltasi presso il Coolbay resort di Gizzeria Lido e la terza sempre al Coolbay resort nel prossimo weekend. L’organizzazione è da oltre dieci anni che programma queste manifestazioni e come ogni anno la kermesse ottiene un successo straordinario grazie anche alla partecipazione di atleti di spessore. Il tutto è stato organizzato, inoltre, con la partnership di Zerosettantacinque, Café Retrò, Sara assicurazioni, Merlo Rosso, Radio CRT, LameziaTerme.it e Cusano Tv.

Inoltre, i prossimi 12 e 13 di agosto chiuderanno il “Basket Summer Tour” (ma non ci sarà solo basket) con un’iniziativa totalmente benefica: infatti, Seila Beach Sport con i tornei di beach volley ospiterà l’associazione “Susan Komen” rappresentata dalla dott.ssa Francesca Graziano e il ricavato andrà a favore della ricerca contro il cancro al seno mentre per l’ambito basket il ricavato sarà devoluto a “Sports Around The World” ossia un’associazione che costruisce campi da basket in Africa. Il torneo di basket si svolgerà in modalità “draft” ossia ci si iscrive singolarmente ma le squadre verranno composte sul posto prima dell’inizio del torneo per avere una maggiore occasione di socializzazione.

Quanto alle attività disco, sono già numerose le date ufficiali di agosto del Coolbay resort: sabato 13 agosto Cristian Marchi, 15 agosto aperitivo pomeridiano con Dj Iguana e la sera special guest Myss Keta, 19 agosto Il Pagante. Nelle prossime settimane saranno ufficializzati ulteriori eventi.