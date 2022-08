Calcio, nuovo arrivo all’Asd Siderno: c’è il giovane Giuseppe Panetta

15 Agosto 2022 11:41

Nuovo acquisto del Siderno e nuova nota ufficiale: arriva il giovane centrocampista classe 2001 Giuseppe Panetta

“L’Asd Siderno 1911 annuncia ancora un nuovo arrivo per la stagione 2022/2023, si tratta del talentuoso centrocampista Giuseppe Panetta di Grotteria, classe 2001, richiesto da tante squadre di categorie superiori, alla fine ha scelto di vestire i colori biancoazzurri. In carriera ha militato con il Mammola in Prima Categoria, con il Locri sia in Serie D sia in Eccellenza e nell’ultima stagione ha disputato il campionato di Promozione con La Vallata Del Torbido”.

