A Cetraro la 1ª edizione di Foto Sospese Calabria

14 Agosto 2022 18:04

Si terrà a Cetraro la prima edizione di Foto Sospese Calabria

Si terrà a Cetraro la prima edizione di Foto Sospese Calabria. Anche la nostra regione, entra a far parte del grande progetto internazionale promosso in Italia da Anya Fiorellina Lenkova. Per Partecipare basta inviare basta inviare le proprie foto in formato 13*18 a ” Foto Sospese c/o Pro Loco Civitas Citrarii Largo Don Eugenio Occhiuzzi snc 87022 Cetraro (CS)” entro il 20/08/2022. I residenti potranno lasciarle, in busta chiusa, presso il Museo dei Bretti e del Mare o più semplicemente potrete portarle personalmente. Il percorso sarà opportunamente segnalato, potrete lasciare i vostri scatti e scambiarli con la foto che preferite.

Sulla pagina facebook è attivo un numero whatsapp per maggiori informazioni. L’evento, organizzato da Loredana Tripicchio, è patrocinato dalla Pro Loco Civitas Cetraro, con la preziosa collaborazione di Anya Fiorellina Lenkova e Foto Sospese Abruzzo.