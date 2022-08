50° Bronzi di Riace, è ancora vetrina nazionale: il servizio del TG5 celebra il fascino delle due statue | VIDEO

15 Agosto 2022 12:27

Domani, 16 agosto 2022, lo storico compleanno dei Bronzi di Riace: 50 anni esatti dalla scoperta. Per questo sono in corso le innumerevoli iniziative, organizzate dalla Città Metropolitana di Reggio e dalla Regione Calabria, che hanno triplicato le visite al MAaRC rispetto all’anno scorso. Tutto ciò grazie anche alla “pubblicità” da ogni angolo del mondo, con il Time che ha esaltato la Calabria, inserendola come uno dei 50 posti più belli al mondo.

Da tutta Italia, ovviamente, non si parla d’altro. Servizi TG e documentari Rai, ma ora anche da casa Mediaset. Un breve servizio in prima serata al TG5 ha infatti parlato dell’anniversario, dei giorni della scoperta, delle visite al Museo e delle iniziative in atto: “un segreto custodito per due milioni e mezzo. E dire che tutto era lì, a portata di mano, a 230 metri dalla costa e a 8 metri di profondità, tra le acque limpidissime delle coste joniche calabresi”, comincia così il servizio. Di seguito il video, condiviso anche dal Governatore Roberto Occhiuto: “boom di visitatori in Calabria per conoscere i Bronzi di Riace. Un orgoglio per l’Italia”, ha scritto.