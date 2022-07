Terremoto, nuova scossa a Reggio Calabria: è la 4ª in poche ore tra Podargoni e Sant’Alessio | LIVE

19 Luglio 2022 22:54

Nuova scossa di terremoto avvertita a Reggio Calabria in serata: è la quarta sulle colline della Vallata del Gallico

Ha tremato ancora la terra a Reggio Calabria alle 22:40 di questa sera. La scossa, di magnitudo 2.6, s’è verificata sempre nella zona di Sant’Alessio in Aspromonte, sulle colline della zona Nord della città, nella Vallata del Gallico. L’ipocentro ad appena 8km di profondità ha determinato una rapida propagazione delle onde sismiche in superficie, rendendo significativo il risentimento sismico non solo nei paesi vicini all’epicentro ma anche a Reggio città, soprattutto nella zona Nord (Catona, Gallico, Arghillà, Sambatello, Archi, Pentimele).

Complessivamente sono state 4 le scosse dell’area compresa tra Podargoni e Sant’Alessio nelle ultime ore. In ordine: