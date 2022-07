Lamezia Terme, al via il 7 luglio il Summer Madness – Live Music On A Solitary Beach | PROGRAMMA

4 Luglio 2022 13:13

Al via il prossimo 7 luglio, a Lamezia Terme, l’evento musicale Summer Madness – Live Music On A Solitary Beach

Partirà ufficialmente giovedì 7 luglio l’edizione zero di Summer Madness – Live Music On A Solitary Beach, rassegna musicale promossa dal Mariny Beach Club del residence La Marinella, a Lamezia Terme, e curata dal conduttore radiofonico e critico musicale Francesco Sacco. Ispirata dal celebre brano dei Kool & The Gang, Summer Madness nasce dall’idea di promuovere i tanti progetti originali del territorio, ma anche di rendere il giusto omaggio ai giganti della storia della musica, dal cantautorato al blues, passando per il grunge e la black music.

Tanti i nomi che si avvicenderanno, ogni giovedì di luglio, nel corso di una rassegna suddivisa in due sezioni ben distinte, una acustica (Acoustic Wave) e una elettrica (Electric Wave), in grado di spaziare tra sonorità e generi differenti, mantenendo comunque inalterato un certo standard qualitativo. Ad alzare il sipario nella serata inaugurale, gli Hungry Hearts, tributo semi-acustico alla musica del grande Bruce Springsteen, dall’epica cinematica e l’apologia della fuga di Born To Run all’impietoso confronto con l’età adulta di Darkness On The Edge Of Town e The River, passando per la fine dell’american dream di Nebraska, i cui fantasmi continuano ad aleggiare, seppur ben nascosti, sul bestseller Born In The U.S.A.

Ma sono solo le tappe essenziali di una “Bruce Springsteen Tribute Experience” totale, con cui ripercorrere un’intera carriera capace di cambiare per sempre il volto del cantautorato americano. Giovedì 14 luglio, invece, seconda serata interamente dedicata ai progetti originali con il post-hardcore, rivisitato in chiave electro-acustica, dei McKenzie, trio lametino composto, da Renato Failla (chitarra e voce), Luca Vittorino (basso) e, per l’occasione, dalla special guest Francesco Strangis (sintetizzatori). La band proporrà l’ormai rodato “Zooloft Experiment”, versione sperimentale del loro ultimo album, “Zooloft”, uscito nel 2021 dopo il successo del debut “Falena”, che li ha portati a opening d’eccezione su palchi prestigiosissimi per Bad Religion, MC50 e A Perfect Circle al Rock The Castle di Villafranca.

Inediti e cover di un certo spessore protagonisti, poi, nell’ultima serata dell’onda acustica targata Summer Madness. Giovedì 21 luglio, infatti, sarà il turno degli Sharada, giovane band alt-metal prossima alla pubblicazione del primo disco, “Take One”, dopo un’intensa attività live in svariate città italiane, in attesa dell’opening a mr. Paul Gilbert al RockOn Martirano Lombardo e del primo tour oltre i confini nazionali in supporto ai Crisalide. Il set degli Sharada sarà anticipato dall’omaggio del frontman Vins Perri a Chris Cornell, indimenticato cantante di Soundgarden, Temple Of The Dog e Audioslave, scomparso nel 2017.

Volumi decisamente più alti e casse dritte, infine, nell’attesa Electric Wave in compagnia di Axis Blues Band (28 luglio) e Franco Vinci Trio (eccezionalmente, venerdì 29), due autentiche istituzioni del blues in Calabria (ma non solo) assolute protagoniste della sezione Summertime Blues Madness, un’imperdibile due giorni in elettrico per chiudere col botto, tra rivisitazioni personali di classici del genere e composizioni originali, l’edizione zero di una rassegna rivolta a tutti gli amanti della grande musica dal vivo.

Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni: 3338650599

Mariny Beach Club presents: Summer Madness (Live Music On A Solitary Beach)

Luglio 2022 – Lido La Marinella, Lamezia Terme

Acoustic Wave

– Giovedì 7 luglio: Hungry Hearts

The Hungry Hearts è un tributo all’iconico cantautore statunitense Bruce Springsteen. Il progetto nasce dall’idea di Marco Sando, il cantante della band, e Mauro Nigro, cantante e chitarrista, accomunati proprio dalla passione per la musica del rocker del New Jersey. Completano la band Rosella Facciuolo (cori e tastiere), Domenico Lico (batteria/percussioni) e Mirko Catavero (sax). Gli Hungry Hearts propongo un’esperienza acustica attraverso la quale rivivere le più belle hit del “Boss”.

– Giovedì 14 luglio: McKenzie

Un Ep pubblicato nel gennaio 2016: Internazionale, Arezzo Wave Love Festival, Italian Party, Color Fest e in giro per l’Italia da Nord a Sud. Falena, primo long playing, è stato registrato al Monopattino Recording Studio e masterizzato da Giulio Ragno Favero. L’artwork è di Pasquale De Sensi. Pubblicato il 16 novembre 2018 per Black Candy Records, edizioni Warner Chappell Music Italiana e distribuzione Believe, dei live si occupa Vertigo. Suonano sui palchi di Bad Religion, Corrosion Of Conformity, A Perfect Circle, Mc50, Cloud Nothings, Punkreas e vanno in tour per l’Italia in tutto il 2019. Il 24 giugno di quello stesso anni pubblicano di “È Aria” di Umberto Palazzo e il “Santo Niente”, sempre con Umberto Palazzo. Dopo un tour di oltre trenta date a sostegno dell’album Falena e lo stop a causa della pandemia, ritornano con un nuovo disco nell’estate 2021, “Zooloft” (Black Candy records), presentato in anteprima al Color Fest e in un mini-tour a supporto dei Marlene Kuntz. Registrato al GRS STUDIO in presa diretta da Lorenzo Buzzigoli e missato da Carlo Scali. L’artwork è curato, ancora una volta, da Pasquale De Sensi. Il booking sarà Kashmir Music. Nel 2022, inoltre, prende forma il progetto McKenzie Zooloft Experiment, una rilettura in chiave elettronica degli ultimi due dischi accompagnata dal musicista e produttore Francesco Strangis (synth e drum machine).

– Giovedì 21 luglio: Sharada

Tutto inizia nel settembre 2019 dal bassista Stefano Lo Iacono, già attivo in band come Nimby, Carnal Gore, Faust & Malchut Orchestra, Dream Star e Antigravity, che, a seguito di molteplici esperimenti in diversi generi musicali, approda all’idea “Sharada”. Sposano il progetto Giovanni Caliò, batterista di band come Dream Star, Fab e Paul Costyn Band, e Vincenzo Perri, frontman degli Headly Grange e degli Into The Purple, backing band italiana di Ian Paice, storico fondatore dei Deep Purple.

A marzo 2020 registrano il loro primo album, “Take One”, presso il Black Horse Music Studio di Catanzaro, definiscono il loro set live e iniziano a promuovere il progetto dal vivo.

Nel 2021 entrano a far parte del roster dell’agenzia Irukandji Booking Live Promotion, partnership che li porta a esibirsi all‘Underground Metal Night e al Doom Epihany Festival. Nel 2022 si esibiranno all’Hell Night Fest con due band storiche italiane, i Mortado e i Crisalide, mentre il 16 luglio suoneranno in apertura a Paul Gilbert in occasione della quindicesima edizione del RockOn Martirano Lombardo. Nel mese di ottobre si terrà il loro primo mini tour in Germania.

Electric Wave

Summertime Blues Madness feat.

– Giovedì 28 luglio: Axis Blues Band

Gli Axis si formano come trio a Lamezia Terme (CZ) nei primissimi anni novanta, spinti dalla forte passione per l’hard-rock e il blues-rock, che accomuna in particolare i due fondatori del gruppo: Antonio Cerra (chitarra e voce) e Andrea Morello (batteria). Nel 2004, con l’ingresso del chitarrista Francesco Curcio, il gruppo perde le ultime venature heavy rimaste in favore di sonorità più dichiaratamente blues. Da qui l’aggiornamento del nome in “Axis Blues Band”. Dopo diversi avvicendamenti, nel 2005 entrano nella formazione Maurizio De Paola, già tastierista di Gigi Cifarelli, e Davide Agostino al basso (in realtà, un re-entry). Il gruppo diventa quindi un quintetto migliorando nettamente la qualità musicale. Il repertorio della band spazia nel vasto panorama blues-rock e offre al pubblico la possibilità di ascoltare brani dei più grandi artisti del genere, tra i quali Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Buddy Guy, J.J.Cale e Jimi Hendrix, oltre, naturalmente, a composizioni originali.

– Venerdì 29 luglio: Franco Vinci Trio

Franco Vinci calca i palchi di tutta Italia ed Europa da oltre quarant’anni, collaborando con molti artisti di fama internazionale. Il Franco Vinci Trio, completato da Toto Ielasi (basso) e Tonino Labate (batteria), propone brani originali e rielaborazioni di standard di artisti blues, rock e soul come Freddie King, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, Ray Charles, Jimi Hendrix, Jeff Beck, JJ Cale e molti altri. Le potenti e moderne sonorità del FV Trio sono ottenute da un perfetto mix di stili riadattati in chiave personale.