Reggio Calabria, iniziato ieri a Bovetto il 1° Torneo di Bocce dedicato alla memoria di Nino Carriago | FOTO

5 Luglio 2022 17:52

Ha avuto inizio ieri sera e si protrarrà per circa due settimane, fino a sabato 16, il “1° Memorial Nino Carriago”, torneo di bocce organizzato dall’Associazione in… Cammino a Bovetto, zona sud di Reggio Calabria. Il luogo della competizione è proprio quello del parco dell’Associazione, al Bivio Trumbacà-Bovetto, in cui da qualche anno è stato costruito un campo di bocce, grazie all’impegno dei componenti e con l’obiettivo, attraverso gli spazi presenti, di regalare qualche momento di svago a grandi e piccini.

Il torneo è stato organizzato per ricordare la memoria di Nino Carriago, uno dei componenti dell’Associazione – figura stimata e apprezzata da tutti – prematuramente scomparso un anno fa. Le squadre partecipanti (due componenti per squadra) sono 16. Ieri le prime due sfide, che hanno visto le prime due coppie passare al turno successivo. Le prossime gare saranno domani, 6 luglio, e poi si giocherà anche venerdì 8 e lunedì 11. Da martedì 12 a giovedì 16, poi, le fasi finali, mentre la finale si giocherà sabato 16. Tutte le gare si giocheranno nei locali dell’Associazione e sempre in serata (prima gara alle 21, la seconda a seguire). La finale del 16 si giocherà invece un po’ prima, nel tardo pomeriggio, per anticipare la serata ospitata dall’Associazione, con la presenza di un gruppo musicale e all’insegna di organetto e tamburello. Durante l’esibizione, verranno premiati i vincitori. L’Associazione invita chiunque volesse a partecipare alle serate. A corredo dell’articolo le immagini della prima serata del torneo, con le squadre partecipanti.