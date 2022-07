Reggio Calabria, la protesta di Miti-Uds e della Rete dei Comitati di Quartiere: “no alla distruzione di Piazza De Nava, facciamo esprimere i cittadini”

21 Luglio 2022 20:21

Reggio Calabria, la protesta di Miti-Uds e della Rete dei Comitati di Quartiere: “no alla distruzione di Piazza De Nava, conservare la storicità del luogo”

Sono estremamente combattivi i rappresentanti del gruppo MITI UdS e della Rete dei Comitati di quartiere di Reggio Calabria, i quali hanno esposto le proprie idee sul progetto di riqualificazione di Piazza De Nava, sullo scambio di comunicazioni con i rappresentanti istituzionali e illustreranno il sondaggio effettuato tra i concittadini.

Fabio Putortì, presidente di Miti Uds, ai microfoni di StrettoWeb, ha detto: “su Piazza De Nava abbiamo chiesto un dibattito pubblico affinchè tutti i cittadini si potessero esprimere ma purtroppo per opere che non superano una certa cifra non è possibile ufficialmente. Chiediamo, però, ilrispetto di tutti i cittadini”. Mentre Domenico Nava, presidente del comitato Reggio Campi-Villini Svizzeri-Trabocchetto, ha reso noto il sondaggio: “è girato in maniera spontanea e circa 350 cittadini si sono espressi. I risultati? Il 56% non vuole che la piazza cambi conformazione mentre il 92% afferma di volersi esprimere sui lavori e sugli eventuali cambiamenti della Piazza”. Alessandra Zagarella, Presidente comitato centro storico, ha rimarcato: “vogliamo un progetto serio che conservi la storicità del posto. Diciamo no alla piazza sino al museo perchè ci sarebbero problemi di viabilità”.