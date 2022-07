Reggio Calabria, ritorna “I Tesori del Mediterraneo”: dal concerto di Arisa alla Regata del Mediterraneo, il PROGRAMMA completo

26 Luglio 2022 13:23

Si terrà dal 26 al 31 luglio sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria la 17ª edizione de “I Tesori del Mediterraneo”: date e orari degli eventi organizzati dall’associazione “Nuovi Orizzonti” in sinergia con il MaRc e l’Accademia di Belle Arti

Reggio Calabria dà spazio alla cultura in vista di questa promettente stagione estiva. E’ stato presentato oggi il programma de “I Tesori del Mediterraneo”, con tanti eventi che si terranno dal 26 al 31 luglio sul Lungomare Falcomatà. Pronti ad essere scoperti e ricchi di sorprese, ospiti, personaggi importanti del mondo della cultura, della musica e dello spettacolo. “La nostra Via Marina diventa protagonista privilegiata di un turismo nazionale, internazionale, e quindi si riuscirà a promuovere l’immagine più bella di Reggio. Non deve limitarsi all’anno 2022, ma deve essere inserita una programmazione più ampia. Il 50° anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace deve essere un’occasione da cui prendere spunto e che è stata mancata in passato”: è quanto ha spiegato ai microfoni dei giornalisti presenti Giusi Princi, vicepresidente della Regione Calabria.

Quest’anno, infatti, in occasione del 50enario della scoperta dei Bronzi di Riace, l’Associazione Nuovi Orizzonti ha dato il via a due collaborazioni importanti con il MaRc e l’Accademia di Belle Arti. Una sinergia che ha dato vita a “Me –Too”: si tratta di un progetto di arte pubblica che prevede 3 iniziative originali: decorazione delle 10 barche della Regata del Mediterraneo, una performance pittorica di una tela lunga 40 metri, e l’evento “I Bronzi di Riace tra i Tesori del Mediterraneo: cultura, arte, curiosità”. Ma gli eventi sono tanti e non finiscono qui, come spiegato ai nostri microfoni da Natalia Spanò, presidente dell’associazione “Nuovi Orizzonti”, la cui intervista è linkata in fondo al testo dell’articolo. Di seguito il programma completo:

MARTEDI 26 LUGLIO

20.00 Evento [Mee_Too] Decorazione dal vivo delle barche della Regata del Mediterraneo a cura dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria ch Rosa dei Venti – Lungomare Falcomatà

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO

20.00 Evento [Mee_Too] Decorazione dal vivo delle barche della Regata del Mediterraneo a cura dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria do Rosa dei Venti – Lungomare Falcomatà

GIOVEDÌ 28 LUGLIO

19.00 – 00.30 Apertura “Cittadella del Mediterraneo” (Stand promozionali)

20.00 – 23.00 Performance pittorica a cura dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria – Area antistante l’ingresso del MUSEO

20.30 – 21.45 Salotto televisivo “Premio letterario APOLLO” (Arena dello Stretto)

21.00 – 23.00 Incontri letterari (Opera Tresoldi)

21.45 – 00.00 Spettacolo SALITE A BORDO – (Arena dello Stretto)

VENERDÌ 29 LUGLIO

17.30 – 18.30 La Regata del Mediterraneo (Gare di qualificazione)

19.00 – 00.30 Apertura “Cittadella del Mediterraneo” (Stand promozionali)

20.30 – 21.45 Salotto televisivo “Cultura, turismo, sport, sociale” (Arena dello Stretto)

20.30 – 22.30 Evento”‘ Bronzi di Piace tra i Tesori del Mediterraneo”: cultura, arte e curiosità Terrazza Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

21.00 – 23.00 Incontri letterari (Opera Tresoldi)

21.45 – 00.00 Concerto ARISA con band (Arena dello Stretto)

SABATO 30 LUGLIO

17.30 – 18.30 La Regata del Mediterraneo (Semifinale)

19.00 – 00.30 Apertura “Cittadella del Mediterraneo” (Stand promozionali)

20.30 – 21.45 Salotto televisivo “Legalità e sicurezza” Forze dell’Ordine (Arena dello Stretto)

21.00 – 23.00 Incontri letterari (Opera Tresoldi)

21.45 – 00.00 Spettacolo I GIOCHI DEGLI DEI – (Arena dello Stretto)

DOMENICA 31 LUGLIO

18.30 – 19.30 La Regata del Mediterraneo (Finale)

19.00 – 00.30 Apertura “Cittadella del Mediterraneo” (Stand promozionali)

20.30 – 21.45 Salotto televisivo “Al centro del Mediterraneo. Storia, identità e innovazione” a cura della Città Metropolitana di Reggio Calabria (Arena dello Stretto)

21.00 – 23.00 Incontri letterari (Opera Tresoldi)

21.45 – 00.00 Spettacolo OLIMPO DEGLI DEI – (Arena dello Stretto)

Gli eventi saranno trasmessi in Diretta Streaming sul sito www.tesoridelmediterraneo.it.