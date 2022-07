Reggio Calabria: Mario Cardia aderisce all’Udc | FOTO

27 Luglio 2022 21:50

Reggio Calabria: Mario Cardia aderisce all’Udc, la soddisfazione del commissario Paolo Ferrara

Mario Cardia lascia ufficialmente la maggioranza di Centro/Sinistra e passa nel gruppo nell’Udc. In conferenza stampa, il commissario provinciale, Paolo Ferrara, è raggiante: “correva l’anno 2011 quando per l’ultima volta a Reggio Calabria è stata presentata una nostra lista (per chi ricorda, a sostegno di Demi Arena candidato sindaco). Dopo oltre un decennio l’UDC con l’avv. Mario Cardia ritorna in Consiglio Comunale con un ruolo protagonista e determinante. È proprio grazie all’esperienza di Mario parte oggi da Palazzo San Giorgio una nuova fase politico-evolutiva che darà vita a una sempre più concreta aggregazione moderata e inclusiva, forte dei nostri valori e della nostra storia. A livello nazionale l’UDC guarda con sereno distacco le grandi manovre dei vari Toti, Renzi e Calenda. Abbiamo un gruppo parlamentare insieme a Forza Italia, come è noto siamo lì e non ci siamo mossi prendendo, in modo netto, le distanze da questo circuito vizioso composto da vari centri e centrini. Alla regione Calabria siamo anche presenti come alleati alla coalizione guidata dal Presidente Roberto Occhiuto”.

“A livello territoriale, invece, forti della non partecipazione dell’UDC alle ultime competizioni elettorali, ritorniamo grazie all’adesione dell’amico Mario Cardia in Consiglio Comunale con un ruolo protagonista determinante e svincolato da ogni forma di preconcetto. A noi non interessano né pregiudizi né rancori come spesso in modo “colorato” qualche giornalista vuole far intendere. Lo specifichiamo, anche sillabando se serve, in modo da non cadere in sterili polemiche: il nostro unico interesse è amministrare con grande senso del dovere, come da sempre Mario si è contraddistinto, cercando non solo di essere promotori di rinnovamento e innovazione, ma anche di affiancare qualunque iniziativa che darà priorità e concrete soluzioni alle necessità territoriali e al miglioramento della qualità della vita dei reggini. A noi non interessa il colore politico, i problemi non hanno colori, i problemi devono essere risolti”, conclude Ferrara.