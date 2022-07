Reggio Calabria, brucia la zona Nord della città: fiamme tra Archi e Sambatello | FOTO

3 Luglio 2022 20:50

Reggio Calabria, l’incendio sta interessando una vasta area della zona Nord della città: sul posto un elicottero

Non c’è pace a Reggio Calabria per quanto riguarda gli incendi: le fiamme giornalmente stanno interessando varie zona della città e dell’Area Metropolitana. Da oggi è attivo un vasto rogo, in almeno tre punti, nella zona Nord tra Archi e Sambatello. Sul posto è impegnato un elicottero per cercare di spegnere il fuoco. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, le fiamme sono ben visibili da vari punti della città.

Ricordiamo che, ogni anno, durante il periodo estivo, il nostro territorio viene letteralmente distrutto dalle fiamme.