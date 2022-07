Reggio Calabria: grosso incendio in Aspromonte, in azione 3 canadair | FOTO e VIDEO

12 Luglio 2022 20:15

Reggio Calabria: grosso incendio in Aspromonte nei pressi di Cardeto. Le immagini dei canadair in azione

Un grosso incendio è attivo in questi minuti a Reggio Calabria, nella zona di Cardeto in Aspromonte. Come si può vedere dalle foto e dal video a corredo dell’articolo, tre canadair sono in azione per tentare di spegnere le fiamme nella zona interessata dal rogo.

Gli incendi, come ogni anno nel periodo estivo, stanno caratterizzando vaste zone della città e dell’Area Metropolitana: il fuoco giornalmente distrugge il verde e rischia di creare problematiche alle persone mettendoli a rischio.