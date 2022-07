Reggio Calabria, da Tribunale e Procura dei minori una nuova convenzione per la formazione universitaria e professionale | DETTAGLI

22 Luglio 2022 14:32

Reggio Calabria, gli Uffici giudiziari minorili hanno sottoscritto con l’Università per stranieri Dante Alighieri’ una convenzione volta a garantire la realizzazione di azioni formative congiunte per la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori

In data 22.07.2022 il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria e la Procura minorile in sede, nell’alveo dei propri compiti istituzionali, consolidano le attivita di promozione e salvaguardia dell’infanzia e adolescenza con un ulteriore protocollo d’intesa puntando, in special modo, sulla formazione universitaria e professionale.

Sulla scia di accordi pattizi di rilevanza distrettuale e nazionale (come la rete interministeriale “Liberi di scegliere” di cui all’ultimo protocollo del 31.7.2020), gli Uffici giudiziari minorili hanno sottoscritto con l’Università per stranieri Dante Alighieri’ una convenzione volta a garantire la realizzazione di azioni formative congiunte per la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, ivi inclusi i minori vittime di condotte pregiudizievoli, abusive e maltrattanti.

Il Presidente del Tribunale per i minorenni, dott. Marcello D’Amico, il Procuratore, dott. Roberto Di Palma e il Magnifico Rettore Prof Antonino Zumbo hanno sottoscritto questo accordo interistituzionale con l’obiettivo di arricchire le sinergie operative tra Uffici Giudiziari minorili e mondo accademico territoriale al fine di attuare un raccordo proficuo finalizzato alla formazione continua di giovani studenti o professionisti essendo precipuo interesse incrementare le conoscenze sui temi dei diritti umani afferenti al contesto familiare e sulla tutela dei minori lato sensu, in ossequio al principio del best interest of child.

Tutti i sottoscrittori concordano sul fatto che ogni azione giudiziaria, finalizzata alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, richieda un impegno congiunto nel quale l’impegno culturale universitario, specie quello proiettato alla interculturalità, potrà garantire approfondimenti esperienziali volti alla salvaguardia dei minori, alla loro assistenza ed accoglienza, anche con attenzione all’emergenza socioculturale dei minori stranieri non accompagnati. L’iniziativa includerà anche la formazione sul tema della giustizia riparativa rivolta al minore autore di reato, con specifico riferimento ai temi educativi della giustizia minorile ed al progetto “Liberi di Scegliere”. Il suddetto protocollo avrà una durata biennale.