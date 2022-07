4 Luglio 2022 01:06

Notte di paura a Reggio Calabria a cavallo tra domenica e lunedì. Tra l’angolo di Via Loreto e Via Frangipane, infatti, poco fa un’auto ha preso fuoco, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo. Al momento sconosciuti i motivi che hanno portato la vettura ad andare in fiamme, ma i Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti per evitare che l’incendio potesse coinvolgere anche l’auto vicina.