Reggio Calabria: dopo due anni torna il Pride, il 30 luglio corteo per le vie della città | FOTO e INTERVISTE

20 Luglio 2022 13:46

Reggio Calabria, il 30 luglio la manifestazione dell’orgoglio della comunità LGBTQIA+

È iniziata già da diversi mesi la fase organizzativa del Pride 2022 che ha visto la nascita di una nuova piattaforma politica chiamata “insieme verso il Pride” che rappresenta un vero e proprio contenitore di discussione ed elaborazione per la costruzione trasversale della manifestazione che dopo due anni dallo stop causato dall’emergenza pandemica tornerà ad attraversare la città di Reggio Calabria. Difatti, il prossimo 30 luglio attraverserà per le vie della città il corteo dell’orgoglio della comunità LGBTQIA+, che partirà dal Tempietto per attraversare parte del Corso Garibaldi e finire al Waterfront.

Raggiante la presidente dell’Arcigay di Reggio Calabria, Michela Calabrò, durante la presentazione a Palazzo San Giorgio: “è una manifestazione di libertà resa possibile grazie all’impegno di tanti attivisti con la collaborazione delle istituzioni pubbliche, associazioni territoriali e altre realtà che condividono con noi valori e principi.”

Per l’amministrazione comunale presente l’assessore Angela Martino: “con orgoglio abbiamo deciso di patrocinare il pride di Reggio Calabria. E’ un momento importante in quanto i diritti di tutti devono essere messi sempre al centro”.