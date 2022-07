Reggina, Saladini fissa gli obiettivi. E su Inzaghi: “ecco cosa gli ho detto per convincerlo” | VIDEO

15 Luglio 2022 21:39

Le parole del patron della Reggina Felice Saladini a margine della cerimonia di presentazione dei calendari all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria

“Oggi è una grande giornata e sapere che Reggio è protagonista ci riempie di orgoglio. Se la Lega ha scelto questo luogo è perché è il chilometro più bello d’Italia, la culla da dove parte la cultura e il nome degli italiani. Re Italo partì da qui ed era giusto oggi partire da qui”. Sono le parole del patron della Reggina Felice Saladini a margine della cerimonia di presentazione dei calendari all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria.

E l’imprenditore lametino torna anche a parlare del nuovo mister, Pippo Inzaghi, che ha convinto con l’ormai conosciuto “blitz di Formentera”: “se ho detto a Inzaghi anche del Lungomare? A lui abbiamo detto che abbiamo un progetto da costruire e lui è l’uomo giusto. Per quello tre anni di contratto, per costruire insieme a lui la parte tecnica. Se gli obiettivi cambiano con Superpippo? No, non cambiano. Qui sono venuto per costruire un progetto”.