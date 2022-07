Reggina: lavori sul manto erboso del Granillo, ma “le prime due partite saranno in trasferta” | FOTO

15 Luglio 2022 17:20

Mezzi a lavoro e idranti. Non si sta fermi al Granillo, per risistemare un manto erboso in condizioni abbastanza critiche per via di una prima parte di stagione estiva senza manutenzione. L’arresto di Gallo, la chiusura della stagione e i 40 giorni senza una società hanno fatto sì che mancassero gli interventi ordinari per rendere il terreno di gioco funzionale, a tal punto che la Reggina comincerà con l’handicap nonostante si stia già lavorando, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo.

Il terreno di gioco non sarà pronto e in condizioni ideali per l’inizio del campionato, previsto tra un mese. Per questo, come annunciato dal Presidente amaranto Cardona nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Filippo Inzaghi, le prime due gare di campionato saranno giocate in trasferta: “quasi sicuramente giocheremo le prime due partite fuori casa perché abbiamo trovato tabula rasa”, le parole del Prefetto. Questa sera all’Arena, nel corso della presentazione dei calendari di Serie B, scopriremo anche quali saranno le avversarie. A corredo dell’articolo le attuali immagini del manto erboso del Granillo e i lavori in corso.