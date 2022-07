Premio Granillo, una festa Reggina. L’analisi di Gravina, gli aneddoti di Cucci, De Laurentiis su Folorunsho | INTERVISTE

25 Luglio 2022 21:45

Grande successo per la consegna del Premio Granillo. Il presidente FIGC Gravina analizza lo stato del calcio italiano, gli aneddoti di Italo Cucci su Granillo, De Laurentiis parla di Folorunsho strappato alla Reggina

Nella splendida cornice dell’Altafiumara Resort e Spa si è svolta, nella serata odierna, la cerimonia di consegna del Premio Sportivo “Oreste Granillo RP Servizi”, onorificenza che celebra la memoria di uno fra i più grandi nomi della storia sportiva italiana e, in particolare, di Reggio Calabria. L’evento, organizzato dal giornalista Maurizio Insardà, ha visto la conduzione di Chiara Giuffrida e il coordinamento del giornalista Italo Cucci. Presente anche Matteo Mammì, CEO di Helbiz, piattaforma che trasmetterà la Serie B nel corso della prossima stagione.

Di seguito la lista dei premiati:

Gabriele Gravina

Luigi De Laurentiis

Matteo Mammì

Nuccio Zuccalà

Lucio Dattola

Enzo Romeo

Ospite d’eccezione il presidente della FIGC Gabriele Gravina che ha dichiarato: “sarà una stagione atipica, si parte leggermente in anticipo per favorire una sosta invernale per il Mondiale, mai così lunga. Sarà un campionato molto interessante a giudicare dall’entusiasmo che tante realtà stanno mettendo nell’allestire le loro formazioni. La Serie B e tutto il calcio italiano stanno diventando molto appetibili all’estero. Lo sono sempre stati, siamo stati poco attenti a valorizzarli. Il calcio valorizza il nostro Paese, ma chiede anche attenzione a chi dovrebbe tenerlo in considerazione.

Calcio italiano malato grave sotto il profilo economico? Sono dati oggettivi, che preoccupano. Interverremo puntando su tre pilastri: solvibilità, sostenibilità finanziaria e controllo dei costi. Stipendi calciatori? Non ci può essere una norma che vieti alle società di comprare calciatori, possiamo stabilire un metodo che richieda garanzie e il rispetto di alcuni indicatori per garantire la competizione sportiva”.

Altro nome di spicco presente alla serata è quello di Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, che si è espresso così: “il campionato del Bari mi auguro che sarà il più importante possibile, siamo ancora in pieno mercato, una volta chiuso l’allenatore sarà contento e felice. Non conta solo il grande nome, ma anche l’affiatamento agonistico sportivo per le giocate giuste. Fare delle previsioni oggi? Affrontare il campionato di B a testa alta. Sono contento che ci siano tante squadre importanti, il calcio italiano è sempre più attenzionato. Il Palermo ha dietro il Manchester City. Tante proprietà internazionali che però rappresentano la nazionalità italiana. Quest’anno tutti parlano di una Serie A2. La A dovrebbe collaborare di più con la B perchè la B cresce i nuovi campioni, quelli che andranno in nazionale. Il campionato deve essere aiutato a splendere. Folorunsho ‘rubato’ alla Reggina? Calciatore di grande qualità, perchè non cogliere l’opportunità al volo?”.

Particolare l’aneddoto di Italo Cucci sulla Reggina: “ho il privilegio di aver vissuto tante storie, quando parlo di Oreste Granillo parlo con piacere… non è che non ci siamo mai presi sul serio, ma quando stavo con lui parlavamo sempre di cose allegre. Era un personaggio al quale non potevi rompere le scatole e non potevi fartele rompere. Ricordo con piacere i tempi belli della sua Reggina e quelli della sua appartenenza all’aristocrazia del calcio italiano, quando lo era… oggi non so più come definirlo”.

Grande soddisfazione per Matteo Mammì, CEO di Helbiz, piattaforma che trasmetterà una scoppiettante Serie B: “un campionato di Serie B come non si era mai visto: piazze importantissime, club prestigiosi, livello sportivo medio che si è alzato molto. Ne vedremo delle belle, su Helbiz Live ovviamente. Siamo alla seconda stagione, trasmetteremo tutto il campionato, abbiamo una nuova conduttrice, Chiara Giuffrida, molto brava, preparata e bella. Siamo pronti ad offrire un servizio di alto livello qualitativo a un costo accessibile”.