Il “borgo fantasma” di Pentedattilo riprende vita: nuovo sito web e quante inaspettate sorprese per i turisti

15 Luglio 2022 17:46

Il borgo grecanico incastonato ai piedi del Monte Calvario sta risorgendo ed offre sempre più servizi ai turisti: tutte le novità, il nuovo sito web a disposizione dei visitatori e le informazioni su cosa visitare e come raggiungerlo

Un borgo grecanico tra i più belli in provincia di Reggio Calabria che per molti anni è stato abbandonato, ma adesso sta ricevendo finalmente la giusta valorizzazione. Sono davvero emozionanti le sensazioni che possono provare i visitatori di Pentedattilo, piccola frazione del Comune di Melito Porto Salvo, una volta arrivati ai piedi del Monte Calvario, dove è incastonato anche l’antico castello. La montagna famosa per la sua forma molto particolare (è anche di interesse geologico) ricorda quella di una ciclopica mano aperta con cinque dita (da qui il nome pènta-dàktylos, cioè dal greco “cinque dita”), immerso nel paesaggio incantevole, della Vallata Sant’Elia.

La splendida notizia è legata al fatto che il borgo sta risorgendo grazie ad una serie di attività legate ad associazioni e privati cittadini: artigiani locali (non soltanto di origine calabrese) hanno aperto alcune botteghe per la vendita dei propri prodotti fatti in casa. Oggi sono presenti anche bar ed un ristorante agriturismo che lavora su prenotazione. Inoltre, l’ottima novità è che entro il 25 luglio ci sarà anche un sito web (www.pentedattilo.rc.it) dedicato alle attività turistiche, naturalistiche e con tutte le informazioni per i turisti. Grande attesa a Pentedattilo dunque quest’anno, come ogni estate, anche per il Pentedattilo Film Festival, festival internazionale di cortometraggi, che si svolgerà tra agosto e settembre e fa prevedere un boom di presenze.

Cosa visitare a Pentedattilo

Oltre al Monte Calvario e allo splendida vista di fronte alla Sicilia e sull’Etna, il borgo di Pentedattilo si manifesta come un luogo misterioso e tutto da scoprire. Dalle Chiese in cui si può trovare la tomba di Don Giuseppe Alberti, marchese di Pentedattilo e le pitture per San Gaetano Catanoso, passando per l’esposizione fotografica dell’eccidio di Pentedattilo (1686), i ruderi del Castello e tanto altro ancora. Per i più romantici è stata installata anche la panchina dei baci, per un significativo scatto ricordo. Di seguito l’elenco di monumenti e attività presenti:

Chiesa della Candelora Chiesa dei SS Pietro e Paolo Ruderi del Castello Affresco di San Cristoforo Bar “La Cantina di Nonno Nino” Punto Cultura Casa Canonica San G. Catanoso Bottega lab. “PentArt” Arte e Artigianato Ristorante e Enogastronomia Case Rurali Pentedattilo Bottega lab. “Intaglio del Legno e Sapone Artigianale” Lab. Artistico “CG Arte” Bottega lab. “Bergamotto” Case rurali Pentedattilo Casa Vacanze Rossella Bottega d’Arte

Come raggiungere Pentedattilo

Il borgo di Pentedattilo non si trova molto distante dalla città di Reggio Calabria ed anche la strada che conduce al luogo è in buone condizioni. Per arrivarci basta percorrere la SS 106 Taranto-Reggio Calabria e prendere l’uscita Annà. Giunti al quadrivio svoltare a sinistra e proseguire sulla via Nazionale. Al bivio svoltare a sinistra e proseguire in direzione nord per circa 4 km. Per chi viaggia in treno il consiglio è scegliere la fermata Melito di Porto Salvo e chiamare il servizio navetta disponibile.