Oktoberfest Calabria 2022: è già boom di prenotazioni

31 Luglio 2022 11:49

L’Oktoberfest Calabria 2022 si terrà dal 16 settembre al 2 ottobre

Si terrà dal 16 settembre al 2 ottobre 2022 la terza edizione dell’OktoberFest Calabria, presentata stamani dalla Wisea Holding nel corso di una conferenza stampa nazionale tenutasi a Rende, città che dal 2018 ospita la versione italiana della più famosa festa della birra al mondo, nata nel 1810 a Monaco di Baviera.

Ad esaudire la curiosità dei fedelissimi, in attesa da due anni per la sospensione dovuta alla pandemia Covid, ci hanno pensato il portavoce della Wisea Holding, Valerio Caparelli, e dell’OktoberFest Calabria, Walter Sposato, nel corso della presentazione condotta da Andrea De Iacovo, tenutasi presso Villa Fabiano a Rende, alla presenza dei sindaci delle città di Rende e Cosenza, Marcello Manna e Franz Caruso, e del referente di RTL 102.5, Luigi Zanolli, principale network radiofonico che promuoverà anche su tutte le piattaforme televisive e web l’invito a partecipare alla festa della birra più importante d’Italia.

Con un videomessaggio inoltrato da Roma, dove si trova impegnata per seguire i lavori parlamentari dettati dalla crisi di Governo, la Senatrice della Repubblica, Fulvia Caligiuri, ha inteso mandare un messaggio di compiacimento e sostegno al gruppo Wisea, che da anni, facendo affidamento solo alle propria forza economica e al supporto delle aziende che sponsorizzano la kermesse, diffonde un messaggio estremamente positivo della Calabria alla nazione, soprattutto in riferimento alla capacità organizzativa e visionaria degli imprenditori della nostra regione.

Per la terza edizione dell’OktoberFest Calabria sono attesi oltre 250.000 presenze, numeri da capogiro per una regione come la Calabria che, già nelle precedenti due edizioni, ha registrato complessivamente 360.000 partecipanti, 160.000 pasti somministrati, più di 140.000 litri di birra erogati, oltre 500 persone di staff (solo quest’anno se ne impegneranno 350) e oltre 4.000.000 di contatti raggiunti attraverso i mezzi pubblicitari.

Il Biergarten, il Palatenda e il Luna Park dell’area mercatale di Rende sono le attrazioni più ricercate della festa popolare più famosa del Sud Italia, per l’offerta di un sano e spontaneo divertimento rivolto a tutte le generazioni, con particolare attenzione alle famiglie e ai più piccoli, e per le gioiose e coinvolgenti atmosfere bavaresi, ricreate dalla musica e dai piatti tipici, sempre nella politica e nel controllo del bere responsabile.

Il piano di comunicazione di promozione dell’evento, illustrato stamani dai portavoce dell’evento, prevede che quest’anno si raggiungeranno i 20.000.000 di contatti, grazie alla promozione programmata sulla prima emittente radiofonica nazionale e sui vettori della principale società di mobilità ferroviaria.

L’azione di marketing territoriale dell’evento, che promuoverà tutta la regione e non solo la sede di svolgimento della kermesse, è stata accolta e rilanciata con favore anche dalla Provincia di Cosenza.

Anche perché l’edizione calabrese è la più rinomata del circuito Paulaner, marchio mondiale di birra legata alla terra di San Francesco da Paola, essendo il nome una derivazione della birra prodotta dai monaci dell’Ordine dei Minimi presenti a Monaco di Baviera: risale, infatti, al 1634 la prima menzione ufficiale del birrificio del convento dove i Paolani – come venivano indicati dai bavaresi i seguaci di San Francesco – producevano una birra che sarebbe divenuta una delle più famose al mondo: la Paulaner (da Paolani, appunto).