Nuovo asfalto sulla Sp14 in località Piani d’Aspromonte tra il Comune di San Roberto e Gambarie

8 Luglio 2022 15:18

Gli interventi rientrano nel più ampio programma attivato da Palazzo Alvaro per il rifacimento del manto stradale sulle strade metropolitane dell’Area dello Stretto

Proseguono i lavori di rinnovo del manto stradale sul versante dell’area dello Stretto tra i Comuni di San Roberto, Fiumara e Campo Calabro. L’impresa incarica dalla Città Metropolitana nelle ultime ore ha effettuato interventi su larghi tratti della Sp14, in località Piani d’Aspromonte, tra i centri abitati di San Roberto, Melia di Scilla, Campo Calabro e l’area turistica di Gambarie.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di rifacimento delle strade di competenza metropolitana, attivato su impulso del sindaco facente funzioni Carmelo Versace, nella sua qualità di delegato alla viabilità della Città Metropolitana, che sta interessando il territorio della cintura collinare a nord di Reggio Calabria. L’investimento complessivo per questa tranche di interventi programmati da Palazzo Alvaro, con il prezioso supporto del Settore Viabilità coordinato dal Dirigente Lorenzo Benestare e con la Direzione Lavori del geometra Tito Misefari, è di 300 mila euro.

Già completato ieri sera l’intervento rifacimento del manto stradale in via Risorgimento, strada principale che attraversa il centro abitato di Campo Calabro. Questa mattina i lavori si sono spostati nella parte alta della Sp14 e proseguiranno nei prossimi giorni con un cospicuo intervento di rifacimento del manto stradale sulla Sp6 nel tratto tra Fiumara – San Roberto e sulla Sp16 in località Samperi.