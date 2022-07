La moglie di Kobe Bryant e le figlie in visita a Reggio Calabria: “mio marito viveva qui da bambino” | FOTO

18 Luglio 2022 18:04

Vanessa Bryant e le figlie, in visita a Reggio Calabria: la moglie del compianto Kobe Bryant posta sui social le foto della città in cui visse il marito da bambino

Per la seconda volta in poche settimana Vanessa Bryant torna a Reggio Calabria. La moglie del compianto Kobe Bryant, star dei Los Angeles Lakers e della nazionale USA, è tornata in riva allo Stretto dopo la visita dello scorso 5 luglio. Vanessa è tornata nella città che ha ospitato un giovanissimo Kobe, ragazzino pieno di energie che seguiva papà Joe Bryant, all’epoca giocatore della Viola. Un ricordo condiviso insieme a Bianka Bella e Capri, le due figlie più piccole, ritratte sul Corso Garibaldi in uno scatto postato sui social accompagnato dalla scritta: “abbiamo visitato Reggio Calabria, la città in cui mio marito viveva quando aveva 8 anni“.