Reggina, soddisfazione Montalto: il suo gol contro il Crotone è il più bello della Serie B | FOTO

3 Luglio 2022 15:39

Il gol di Montalto in Reggina-Crotone, secondo i tifosi cadetti, è il più bello della Serie B 2021-2022

Quel gol lo hanno visto anche a Tonga. E lo hanno votato, anche a Tonga. Un gol fantastico, per certi versi surreale, difficile e anche significativo. Per la Reggina certamente, visto che ha rappresentato il successo in un derby, la prima vittoria dopo una serie negativa orribile e l’inizio di un ciclo vincente che ha portato la squadra di Stellone a raggiungere la salvezza e a sognare pure i playoff. Stiamo parlando di una delle tante perle di Adriano Montalto, quella contro il Crotone, per i tifosi cadetti rete più bella della Serie B 2021-2022.

Facile ricordarla, per l’eco riscossa: il difensore sbaglia, consegnando il pallone all’attaccante trapanese, che da oltre metà campo non ci pensa due volte e, vedendo il portiere ampiamente fuori dai pali, sferra un fendente che si alza, scende piano piano e va a infilarsi in rete, seguito dal boato del pubblico del Granillo. La Lega B ha lanciato il concorso social, facendo votare i tifosi, e questi ultimi hanno deciso: Montalto vince, battendo in finale Vazquez del Parma (gol a Monza). Qui di seguito la foto-sequenza di quel pomeriggio.